Как Деревянко Чехова играл. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Как Деревянко Чехова играл
1-й сезон
14-я серия
8.42026, Как Деревянко Чехова играл. Сезон 1. Серия 14
Комедия16+
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Как Деревянко Чехова играл, 1 сезон, 14 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Павел Деревянко находит для себя идеальную драматическую роль — Антона Павловича Чехова. Вот только съемки фильма о жизни писателя сталкиваются с непредвиденными проблемами. Постироничная комедия «Как Деревянко Чехова играл» — сериал о препятствиях в стремлении к великому.

Хотя сыграть Михаила Ломоносова ему так и не удалось, Павел Деревянко не опускает руки. Он все еще мечтает о роли, которая принесет ему статус серьезного драматического актера. Вскоре такая возможность ему подворачивается — готовится байопик об Антоне Чехове, земляке Деревянко. Павел отправляется в Таганрог на съемки, но производство заходит в тупик, когда правнучка писателя Маргарита выступает против проекта. Теперь Павлу нужно сделать так, чтобы она передумала, и для этого ему придется погрузиться в проблемы ее семьи.

Спасет ли актер фильм своей мечты, вы узнаете из сериала «Как Деревянко Чехова играл», смотреть который можно на видеоервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Как Деревянко Чехова играл»