Детективная мелодрама о следовательнице, оказавшейся перед самым сложным выбором в своей жизни. У Елены счастливая семья и любимая работа в полиции. Она всегда стоит за справедливость и уделяет должностным обязанностям много времени — иногда в ущерб общению с близкими. Новое дело сразу же вызывает у нее подозрения: Елена уверена, что обвиняемая, сделавшая чистосердечное признание в убийстве, на самом деле пытается помочь реальному виновнику. Обширный опыт позволяет следовательнице быстро вычислить подлинного убийцу, но теперь ей предстоит непростая дилемма — преступником оказывается любимый человек. Поступится ли Елена своими принципами, узнаете, если будете смотреть сериал 2022 года «Иду за тобой» на Wink онлайн.

