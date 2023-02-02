Иду за тобой. Серия 1
Wink
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Иду за тобой
1-й сезон
1-я серия
8.62022, Иду за тобой. Серия 1
Мелодрама18+
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Иду за тобой (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детективная мелодрама о следовательнице, оказавшейся перед самым сложным выбором в своей жизни. У Елены счастливая семья и любимая работа в полиции. Она всегда стоит за справедливость и уделяет должностным обязанностям много времени — иногда в ущерб общению с близкими. Новое дело сразу же вызывает у нее подозрения: Елена уверена, что обвиняемая, сделавшая чистосердечное признание в убийстве, на самом деле пытается помочь реальному виновнику. Обширный опыт позволяет следовательнице быстро вычислить подлинного убийцу, но теперь ей предстоит непростая дилемма — преступником оказывается любимый человек. Поступится ли Елена своими принципами, узнаете, если будете смотреть сериал 2022 года «Иду за тобой» на Wink онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.3 КиноПоиск