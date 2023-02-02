WinkСериалыИду за тобой1-й сезон1-я серия
8.62022, Иду за тобой. Серия 1
Мелодрама18+
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Иду за тобой (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Детективная мелодрама о следовательнице, оказавшейся перед самым сложным выбором в своей жизни. У Елены счастливая семья и любимая работа в полиции. Она всегда стоит за справедливость и уделяет должностным обязанностям много времени — иногда в ущерб общению с близкими. Новое дело сразу же вызывает у нее подозрения: Елена уверена, что обвиняемая, сделавшая чистосердечное признание в убийстве, на самом деле пытается помочь реальному виновнику. Обширный опыт позволяет следовательнице быстро вычислить подлинного убийцу, но теперь ей предстоит непростая дилемма — преступником оказывается любимый человек. Поступится ли Елена своими принципами, узнаете, если будете смотреть сериал 2022 года «Иду за тобой» на Wink онлайн.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ИБАктёр
Иван
Бровин
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- МДАктёр
Марк
Доронин
- Актриса
Ирина
Чериченко
- Актёр
Сергей
Тезов
- ЛХАктриса
Любовь
Хацкевич
- ПААктёр
Павел
Абдалов
- ГБАктёр
Григорий
Багров
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова