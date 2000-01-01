Граница: Таежный роман. Сезон 1. Серия 7
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Граница: Таежный роман
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Граница: Таежный роман (сериал, 2000) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2000, Граница: Таежный роман. Сезон 1. Серия 7
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дальний Восток. 70-ые годы. Маленький гарнизон на границе с Китаем. Здесь, как и всюду, живут мужчины и женщины. У каждого — своя история, своя судьба, своя любовь. Общее одно — все они попали сюда однажды по долгу службы и остались надолго.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница: Таежный роман»

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