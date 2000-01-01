Граница: Таежный роман (сериал, 2000) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2000, Граница: Таежный роман. Сезон 1. Серия 7
Драмы, Русские18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Дальний Восток. 70-ые годы. Маленький гарнизон на границе с Китаем. Здесь, как и всюду, живут мужчины и женщины. У каждого — своя история, своя судьба, своя любовь. Общее одно — все они попали сюда однажды по долгу службы и остались надолго.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Ольга
Будина
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Елена
Панова
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актёр
Андрей
Панин
- ТОАктриса
Татьяна
Окуневская
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актриса
Галина
Польских
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- Сценарист
Александр
Митта
- МССценарист
Максим
Стишов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Алексей
Гуськов
- Продюсер
Александр
Митта
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- ЛВМонтажёр
Лидия
Волохова
- САОператор
Сергей
Астахов
- ВРОператор
Валерий
Ревич
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский
- ИМКомпозитор
Игорь
Матвиенко
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников