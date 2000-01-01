Граница: Таежный роман (сериал, 2000) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Граница: Таежный роман. Сезон 1. Серия 6
Граница: Таежный роман
1-й сезон
6-я серия

Граница: Таежный роман (сериал, 2000) сезон 1 серия 6

2000, Граница: Таежный роман. Сезон 1. Серия 6
Драма

О сериале

Дальний Восток. 70-ые годы. Маленький гарнизон на границе с Китаем. Здесь, как и всюду, живут мужчины и женщины. У каждого — своя история, своя судьба, своя любовь. Общее одно — все они попали сюда однажды по долгу службы и остались надолго.

Россия
Драма
SD
51 мин / 00:51

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

