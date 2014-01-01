WinkСериалыГоспода-товарищи1-й сезон13-я серия
Господа-товарищи (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
9.12014, Господа-товарищи. Серия 13
Исторические, Криминал16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Москва, 1919 год... Вслед за послереволюционной амнистией, междувластием и нищетой последовал и разгул криминала. Для борьбы с бандитизмом принимается решение усилить кадровый состав Уголовного розыска за счет не только большевиков, но и профессионалов царского сыска. Так в Уголовном розыске о�казываются бывший следователь сыскной полиции Николай Вараксин и моряк-балтиец Петр Соколов. Неудивительно, что между напарниками сразу возникает открытая вражда. Но «классовым врагам» приходится работать сообща — ведь всесильную московскую преступность в одиночку победить нельзя…
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Криминал
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- ВАРежиссёр
Всеволод
Аравин
- АРРежиссёр
Алексей
Рудаков
- Актёр
Александр
Домогаров
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Виктор
Низовой
- Актриса
Анна
Казючиц
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- НПАктёр
Никита
Прозоровский
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Сценарист
Алексей
Каранович
- СПСценарист
Светослав
Пелишенко
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ОУХудожник
Олег
Ухов
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский