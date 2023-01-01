Биография

Виктор Низовой – актер театра и кино. Известен большинству зрителей по ярким ролям в телесериалах «Простые истины», «Возвращение Мухтара». Кроме того, он является ведущим артистом столичного Малого академического театра, в котором служит с 1995 года. Будущий артист родился в Москве в 1974 г. Однако родители решили сменить место жительства, поэтому детские годы мальчика прошли на Черном море. В юности он увлекался спортом, занимался футболом и гандболом. Еще юному Виктору нравилось оперное пение, поэтому он был частым посетителем оперного театра. Окончив школу, с первой попытки сдал вступительные испытания и был зачислен в ВТУ им. Щепкина. На последнем кусе группа, в которой учился артист, даже представила свой дипломный проект на театральном фестивале в Токио. Первые роли Виктор Низовой исполнил на сцене Малого академического театра, где начал работать сразу после окончания вуза. Одной из первых работ в кино стал сериал «Простые истины», в котором актер появился в роли педагога по физкультуре и сразу стал популярным у широкого круга зрителей. Главная роль в молодежном проекте сделала его востребованным. Предложения стали поступать многих режиссеров. Он снялся в картинах «Тайны мадридского двора», «По ту сторону волков-2», «Бешеные деньги», «Дети солнца». Наиболее значимым проектом в карьере актера стала многосерийная лента «Возвращение Мухтара». В сериале Виктор Низовой сыграл главного героя, который с первых серий покорил сердца многих телезрителей.