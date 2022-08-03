Господа-товарищи (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Господа-товарищи. Серия 3
Исторический, Криминал16+

Москва, 1919 год... Вслед за послереволюционной амнистией, междувластием и нищетой последовал и разгул криминала. Для борьбы с бандитизмом принимается решение усилить кадровый состав Уголовного розыска за счет не только большевиков, но и профессионалов царского сыска. Так в Уголовном розыске оказываются бывший следователь сыскной полиции Николай Вараксин и моряк-балтиец Петр Соколов. Неудивительно, что между напарниками сразу возникает открытая вражда. Но «классовым врагам» приходится работать сообща — ведь всесильную московскую преступность в одиночку победить нельзя…

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Криминал
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

