Господа-товарищи (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Москва, 1919 год... Вслед за послереволюционной амнистией, междувластием и нищетой последовал и разгул криминала. Для борьбы с бандитизмом принимается решение усилить кадровый состав Уголовного розыска за счет не только большевиков, но и профессионалов царского сыска. Так в Уголовном розыске оказываются бывший следователь сыскной полиции Николай Вараксин и моряк-балтиец Петр Соколов. Неудивительно, что между напарниками сразу возникает открытая вражда. Но «классовым врагам» приходится работать сообща — ведь всесильную московскую преступность в одиночку победить нельзя…

