Господа-товарищи (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Господа-товарищи. Серия 14
Исторический, Криминал16+
Сезоны и серии
- 16+51 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+53 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+50 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+52 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+52 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+50 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+51 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+49 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+50 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+50 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Господа-товарищи
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Москва, 1919 год... Вслед за послереволюционной амнистией, междувластием и нищетой последовал и разгул криминала. Для борьбы с бандитизмом принимается решение усилить кадровый состав Уголовного розыска за счет не только большевиков, но и профессионалов царского сыска. Так в Уголовном розыске оказываются бывший следователь сыскной полиции Николай Вараксин и моряк-балтиец Петр Соколов. Неудивительно, что между напарниками сразу возникает открытая вражда. Но «классовым врагам» приходится работать сообща — ведь всесильную московскую преступность в одиночку победить нельзя…
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- ВАРежиссёр
Всеволод
Аравин
- АРРежиссёр
Алексей
Рудаков
- Актёр
Александр
Домогаров
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Виктор
Низовой
- Актриса
Анна
Казючиц
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- НПАктёр
Никита
Прозоровский
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Сценарист
Алексей
Каранович
- СПСценарист
Светослав
Пелишенко
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ОУХудожник
Олег
Ухов
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский