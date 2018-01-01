Гадалка (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В центре сюжета – столичный майор Алексей Потапов и девушка из маленького провинциального городка Люся Некрасова – на первый взгляд, странный тандем, занимающийся расследованием сложных преступлений. Люся – необычная девушка: она видит людей, места, детали преступлений. Описав со стопроцентной точностью место убийства собственной сестры, Некрасова становится незаменимым сотрудником полиции, с чем категорически не согласен ее начальник – Потапов, привыкший верить только неопровержимым фактам, а не каким-то там видениям и предчувствиям. Но вскоре он вынужден признать: ненормальная «гадалка» все чаще оказывается права.



