9.12018, Гадалка. Сезон 1. Серия 12
Детектив, Триллер18+
Гадалка (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
- 18+48 мин
О сериале
В центре сюжета – столичный майор Алексей Потапов и девушка из маленького провинциального городка Люся Некрасова – на первый взгляд, странный тандем, занимающийся расследованием сложных преступлений. Люся – необычная девушка: она видит людей, места, детали преступлений. Описав со стопроцентной точностью место убийства собственной сестры, Некрасова становится незаменимым сотрудником полиции, с чем категорически не согласен ее начальник – Потапов, привыкший верить только неопровержимым фактам, а не каким-то там видениям и предчувствиям. Но вскоре он вынужден признать: ненормальная «гадалка» все чаще оказывается права.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ИКРежиссёр
Илья
Казанков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актриса
Яна
Крайнова
- Актёр
Василий
Бочкарев
- АЛАктёр
Александр
Левин
- Актриса
Анна
Тараторкина
- ДРАктёр
Дмитрий
Репин
- Актёр
Владимир
Капустин
- МПАктёр
Михаил
Парыгин
- Актриса
Юлия
Ауг
- АААктёр
Александр
Асташенок
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- ЛМАктриса
Лидия
Мельникова
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЕРАктёр
Евгений
Рубаха
- ЮССценарист
Юрий
Стукалин
- АДСценарист
Александр
Другов
- ЛДСценарист
Лана
Дроздова
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- АКПродюсер
Анастасия
Казанкова
- Продюсер
Максим
Королев
- НВХудожница
Нина
Васенина
- ЕГХудожница
Елизавета
Головина
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- АМКомпозитор
Артем
Михаенкин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев