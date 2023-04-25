Мелодрама о свободе и балете с Елизаветой Боярской и Павлом Трубинером. Ленинград. На дворе — 70-е годы прошлого века, идет Холодная война. Андрей Плетнев, танцор балета из Пермского театра, приезжает в Северную столицу, чтобы стать частью известной труппы, которая может привести его к мировому успеху. Но его внимание сразу же переключается на балерину Марию Симонову, которая когда-то была объектом его первой влюбленности. Андрей не думает, что их прошлые чувства еще имеют хоть какое-то значение, но жестоко ошибается, ведь они скоро вспыхивают вновь. К сожалению, у Марины есть семья, а артисты балета находятся под пристальным наблюдением КГБ, так что скандал неизбежен.

