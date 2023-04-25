Фантазия белых ночей (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.02015, Фантазия белых ночей. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
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О сериале
Мелодрама о свободе и балете с Елизаветой Боярской и Павлом Трубинером. Ленинград. На дворе — 70-е годы прошлого века, идет Холодная война. Андрей Плетнев, танцор балета из Пермского театра, приезжает в Северную столицу, чтобы стать частью известной труппы, которая может привести его к мировому успеху. Но его внимание сразу же переключается на балерину Марию Симонову, которая когда-то была объектом его первой влюбленности. Андрей не думает, что их прошлые чувства еще имеют хоть какое-то значение, но жестоко ошибается, ведь они скоро вспыхивают вновь. К сожалению, у Марины есть семья, а артисты балета находятся под пристальным наблюдением КГБ, так что скандал неизбежен.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- ЯШРежиссёр
Яков
Шереметьев
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актриса
Анна
Нахапетова
- Актёр
Артур
Ваха
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ВЧАктёр
Владимир
Чернышов
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- АШАктриса
Анна
Штейн
- Актриса
Ксения
Лукьянчикова
- ЯШСценарист
Яков
Шереметьев
- ИЗСценарист
Игорь
Зайцев
- ЭССценарист
Элина
Столерова
- ЮГПродюсер
Юрий
Горбунов
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ПСПродюсер
Павел
Степанов
- АВХудожник
Андрей
Васин
- Оператор
Валерия
Вегнер
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов