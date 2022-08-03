Фальшивая нота. Сезон 2. Серия 2
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Фальшивая нота
2-й сезон
2-я серия

Фальшивая нота (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Фальшивая нота. Сезон 2. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марина, по прозвищу Мышка, – хорошая и скромная девушка, абитуриентка консерватории. С помощью матери, знаменитой актрисы Инги Белозеровой, она попадает к лучшему педагогу – Нине Георгиевне. Марина очаровывается ее сыном Кириллом, и вскоре у молодых людей завязываются отношения. Но на пути первой любви встают тайны далекого прошлого. Когда-то у Инги Белозеровой был страстный роман с отцом Кирилла Вячеславом. Встретившись двадцать лет спустя, Инга и Вячеслав понимают, что любовь жива.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Фальшивая нота»