Фальшивая нота (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Марина, по прозвищу Мышка, – хорошая и скромная девушка, абитуриентка консерватории. С помощью матери, знаменитой актрисы Инги Белозеровой, она попадает к лучшему педагогу – Нине Георгиевне. Марина очаровывается ее сыном Кириллом, и вскоре у молодых людей завязываются отношения. Но на пути первой любви встают тайны далекого прошлого. Когда-то у Инги Белозеровой был страстный роман с отцом Кирилла Вячеславом. Встретившись двадцать лет спустя, Инга и Вячеслав понимают, что любовь жива.



