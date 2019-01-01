Контент станет доступным 27.10.2025
Душегубы (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Сергей Марин и Евгений Харитонов в продолжении триллера «Душегубы»: 2 сезон, основанный на реальных событиях, расскажет об охоте на советского маньяка. Смотрите 2 сезон сериала «Душегубы» в подписке Amediateka на Wink.
Действие второго сезона начинается с убийства на дружеской вечеринке в 1984 году. Николай Самойлов сбегает еще до появления милиции, но следователю Максиму Ковальскому удается не только найти и задержать виновного, но и доказать его причастность к семи другим преступлениям. Серийного убийцу, за которым следствие охотилось два года, отправляют в московскую психбольницу, где его берет под наблюдение психиатр Баженов. Однако в 1989-м Самойлов сбегает из лечебницы. Тем временем один из жителей Московской области получает коробку с отрезанной головой женщины. К делу привлекают Леонида Ипатьева, который вместе с Ковальским пытается выяснить, действительно ли это возвращение Самойлова или они имеют дело с подражателем.
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- ЕАРежиссёр
Евгений
Антропов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- НКАктриса
Наталия
Колоскова
- МОАктриса
Мария
Орлова
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- АССценарист
Алексей
Сашин
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев