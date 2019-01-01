Душегубы (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сергей Марин и Евгений Харитонов в продолжении триллера «Душегубы»: 2 сезон, основанный на реальных событиях, расскажет об охоте на советского маньяка. Смотрите 2 сезон сериала «Душегубы» в подписке Amediateka на Wink.



Действие второго сезона начинается с убийства на дружеской вечеринке в 1984 году. Николай Самойлов сбегает еще до появления милиции, но следователю Максиму Ковальскому удается не только найти и задержать виновного, но и доказать его причастность к семи другим преступлениям. Серийного убийцу, за которым следствие охотилось два года, отправляют в московскую психбольницу, где его берет под наблюдение психиатр Баженов. Однако в 1989-м Самойлов сбегает из лечебницы. Тем временем один из жителей Московской области получает коробку с отрезанной головой женщины. К делу привлекают Леонида Ипатьева, который вместе с Ковальским пытается выяснить, действительно ли это возвращение Самойлова или они имеют дело с подражателем.



Всем, кто любит хорошие русские детективы и реалистичную реконструкцию эпохи, рекомендуем смотреть сериал «Душегубы» в подписке Amediateka на видеопортале Wink.

