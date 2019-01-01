Душегубы. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Душегубы
2-й сезон
3-я серия
9.42019, Душегубы. Сезон 2. Серия 3
Триллер, Криминал18+

Контент станет доступным 20.10.2025

Душегубы (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Следователь охотится за одним из самых жестоких серийных убийц СССР. Звезда «Домового» Сергей Чирков в роли оперативника в историческом триллере о «витебском душителе». Не пропустите сериал «Душегубы» в подписке Amediateka на Wink.

Леонид Ипатьев, старший следователь минской прокуратуры, приезжает в Витебск, чтобы расследовать дело об исчезновении инспектора ГАИ. В ходе операции приглашенный из столицы специалист находит труп девушки со следами насилия и удушения. Вскоре он узнает, что за десять лет в городе произошло 27 подобных убийств, однако дела были закрыты местным следователем Михаилом Шахновичем. Убежденный, что преступления связаны между собой, Ипатьев собирает команду и возобновляет расследование. Такая инициатива приезжего следователя вызывает у Шахновича негодование: в СССР не может быть сексуальных маньяков!

Сможет ли Ипатьев выдержать противостояние с местной властью в условиях коррупции и найти серийного убийцу? Смотрите сериал «Душегубы» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Душегубы»