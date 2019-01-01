Контент станет доступным 20.10.2025
Душегубы (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Следователь охотится за одним из самых жестоких серийных убийц СССР. Звезда «Домового» Сергей Чирков в роли оперативника в историческом триллере о «витебском душителе». Не пропустите сериал «Душегубы» в подписке Amediateka на Wink.
Леонид Ипатьев, старший следователь минской прокуратуры, приезжает в Витебск, чтобы расследовать дело об исчезновении инспектора ГАИ. В ходе операции приглашенный из столицы специалист находит труп девушки со следами насилия и удушения. Вскоре он узнает, что за десять лет в городе произошло 27 подобных убийств, однако дела были закрыты местным следователем Михаилом Шахновичем. Убежденный, что преступления связаны между собой, Ипатьев собирает команду и возобновляет расследование. Такая инициатива приезжего следователя вызывает у Шахновича негодование: в СССР не может быть сексуальных маньяков!
Сможет ли Ипатьев выдержать противостояние с местной властью в условиях коррупции и найти серийного убийцу? Смотрите сериал «Душегубы» в подписке Amediateka на Wink.
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- ЕАРежиссёр
Евгений
Антропов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- НКАктриса
Наталия
Колоскова
- МОАктриса
Мария
Орлова
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- АССценарист
Алексей
Сашин
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев