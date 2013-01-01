Wink
Детям
Дом с лилиями
1-й сезон
5-я серия

Дом с лилиями (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Дом с лилиями. Сезон 1. Серия 5
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Дом с лилиями» — семейная сага о судьбе героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых женщинах и детях, предоставляющая зрителю возможность проследить судьбу нескольких поколений советских и постсоветских людей, начиная с середины ХХ века до наших дней.

Сериал Дом с лилиями 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия, Украина
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом с лилиями»

Всё