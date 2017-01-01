Девочки не сдаются. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Девочки не сдаются
1-й сезон
1-я серия

Девочки не сдаются (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Девочки не сдаются. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Комедийный сериал про пятерку лучших подружек. Ксюша, Вика, Маша, Алла и Лера ведут очень разную жизнь, но их объединяет неизменная вера в лучшее и умение по-настоящему дружить. Девушки разделяют друг с другом радости и трудности, подходят к решению проблем с юмором и никогда не сдаются!

Сериал Девочки не сдаются 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девочки не сдаются»