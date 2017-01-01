Девочки не сдаются (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Комедийный сериал про пятерку лучших подружек. Ксюша, Вика, Маша, Алла и Лера ведут очень разную жизнь, но их объединяет неизменная вера в лучшее и умение по-настоящему дружить. Девушки разделяют друг с другом радости и трудности, подходят к решению проблем с юмором и никогда не сдаются!



Сериал Девочки не сдаются 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.