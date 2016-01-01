Частица вселенной (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016 год, Россия, Центр подготовки космонавтов. К запуску на МКС готовится очередной международный экипаж (трое российских и двое американских космонавтов) во главе с командиром Геннадием Яшиным. В ходе подготовки к полeту неожиданно выясняется, что внутри экипажа заложена психологическая «бомба замедленного действия», связанная с серьeзными сложностями в семейных отношениях участников экспедиции и ставящая под угрозу не только выполнение задания государственной важности, но и их жизни.



