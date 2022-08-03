Частица вселенной (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.42016, Частица вселенной. Серия 2
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
2016 год, Россия, Центр подготовки космонавтов. К запуску на МКС готовится очередной международный экипаж (трое российских и двое американских космонавтов) во главе с командиром Геннадием Яшиным. В ходе подготовки к полeту неожиданно выясняется, что внутри экипажа заложена психологическая «бомба замедленного действия», связанная с серьeзными сложностями в семейных отношениях участников экспедиции и ставящая под угрозу не только выполнение задания государственной важности, но и их жизни.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актриса
Яна
Гладких
- Актриса
Александра
Бортич
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актриса
Елена
Смирнова
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Елена
Горбунова
- Продюсер
Максим
Коропцов
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- САХудожник
Сергей
Австриевских
- ВБХудожница
Виктория
Богданова
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- ШБОператор
Шандор
Беркеши