Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Близнецы Перечихины не общались 30 лет, пока болезнь отца вновь не привела их в родное село. Во время душевного разговора братья решают поменяться местами: скромный тракторист поедет покорять Москву, а успешный бизнесмен будет заново осваивать деревенскую жизнь.

