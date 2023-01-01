Братья по обмену (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественная комедия от создателей «Гостей из прошлого» о братьях-близнецах, которые поменялись местами. В главной роли — Федор Добронравов.



Управляющий строительной компанией Валерий Перечихин ведет экстравагантный образ жизни, характерный для столичных бизнесменов. Он находится в процессе развода со своей женой и заводит молодую любовницу, ради которой сидит на диете. Его брат-близнец, Федор Перечихин, продолжает жить в родном селе, где часто употребляет спиртные напитки и никак не следит за своей внешностью. Спустя тридцать лет два близнеца встречаются на похоронах отца и придумывают безумный план — поменяться местами. Пока окружающие будут недоумевать от происходящего, главные герои найдут любовь и смысл жизни там, где они этого не ожидают.



Подписывайтесь, чтобы не пропустить веселую отечественную комедию «Братья по обмену». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



Все сезоны сериала Братья по обмену смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.