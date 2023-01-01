Братья по обмену
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Братья по обмену (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Братья по обмену 2 сезона
Комедии, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отечественная комедия от создателей «Гостей из прошлого» о братьях-близнецах, которые поменялись местами. В главной роли — Федор Добронравов.

Управляющий строительной компанией Валерий Перечихин ведет экстравагантный образ жизни, характерный для столичных бизнесменов. Он находится в процессе развода со своей женой и заводит молодую любовницу, ради которой сидит на диете. Его брат-близнец, Федор Перечихин, продолжает жить в родном селе, где часто употребляет спиртные напитки и никак не следит за своей внешностью. Спустя тридцать лет два близнеца встречаются на похоронах отца и придумывают безумный план — поменяться местами. Пока окружающие будут недоумевать от происходящего, главные герои найдут любовь и смысл жизни там, где они этого не ожидают.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по обмену»

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