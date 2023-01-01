Братья по обмену (сериал, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Отечественная комедия от создателей «Гостей из прошлого» о братьях-близнецах, которые поменялись местами. В главной роли — Федор Добронравов.
Управляющий строительной компанией Валерий Перечихин ведет экстравагантный образ жизни, характерный для столичных бизнесменов. Он находится в процессе развода со своей женой и заводит молодую любовницу, ради которой сидит на диете. Его брат-близнец, Федор Перечихин, продолжает жить в родном селе, где часто употребляет спиртные напитки и никак не следит за своей внешностью. Спустя тридцать лет два близнеца встречаются на похоронах отца и придумывают безумный план — поменяться местами. Пока окружающие будут недоумевать от происходящего, главные герои найдут любовь и смысл жизни там, где они этого не ожидают.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Борис
Клюев
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Олег
Кассин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- РКСценарист
Ростислав
Кривицкий
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ЛМХудожница
Людмила
Мягченкова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- ВБКомпозитор
Владимир
Борисов
- АЧКомпозитор
Алексей
Черномордиков