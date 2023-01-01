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Братья по обмену
Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по обмену»

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по обмену»

Режиссёры

Александр Жигалкин

Александр Жигалкин

Режиссёр

Актёры

Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов

АктёрВалерий Игнатьевич Перечихин / Федор Игнатьевич Перечихин
Мария Аронова

Мария Аронова

АктрисаТамара Николаевна
Борис Клюев

Борис Клюев

АктёрОлег Дмитриевич Чумаков
Елена Шевченко

Елена Шевченко

АктрисаМарина
Сергей Беляев

Сергей Беляев

АктёрАлександр Сергеевич Белкин
Мария Горбань

Мария Горбань

АктрисаНастя Травкина
Карэн Бадалов

Карэн Бадалов

АктёрГеоргий Атосович Мерзляков
Олег Кассин

Олег Кассин

АктёрСавелий Тарасович Хрущенко
Галина Петрова

Галина Петрова

АктрисаЕлена Дмитриевна
Виктор Добронравов

Виктор Добронравов

АктёрТимофей Егоров

Сценаристы

Алексей Слаповский

Алексей Слаповский

Сценарист
Алексей Каранович

Алексей Каранович

Сценарист
Игорь Осипов

Игорь Осипов

Сценарист
Ростислав Кривицкий

Ростислав Кривицкий

Сценарист

Продюсеры

Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер

Художники

Евгений Громов

Евгений Громов

Художник
Людмила Мягченкова

Людмила Мягченкова

Художница

Монтажёры

Медина Караева

Медина Караева

Монтажёр

Операторы

Дильшат Фатхулин

Дильшат Фатхулин

Оператор

Композиторы

Сергей Чекрыжов

Сергей Чекрыжов

Композитор
Владимир Борисов

Владимир Борисов

Композитор
Алексей Черномордиков

Алексей Черномордиков

Композитор