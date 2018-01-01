Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Шутка, которая изменила все. Федор Добронравов в роли братьев-близнецов в комедийном сериале от создателей «Папиных дочек» и «Ворониных». Не пропустите комедию «Братья по обмену» — 1 сезон, все серии ждут вас в высоком качестве на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с двумя братьями, которые встречаются на похоронах отца после тридцатилетней разлуки. За это время Валерий стал известным бизнесменом в Москве, в то время как Федор остался в деревне отбывать наказание за инцидент с трактором. Долгожданная встреча заканчивается шуточным соглашением близнецов поменяться местами: теперь успешный предприниматель пытается сбежать из колонии, а деревенский пройдоха погружается в мир богатства и власти.



Смогут ли братья вернуться к своим жизням, не потеряв самих себя, узнаете в искрометной комедии «Братья по обмену» — смотреть сериал онлайн можно уже сейчас на видеопортале Wink!

