Братья по обмену (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Шутка, которая изменила все. Федор Добронравов в роли братьев-близнецов в комедийном сериале от создателей «Папиных дочек» и «Ворониных». Не пропустите комедию «Братья по обмену» — 1 сезон, все серии ждут вас в высоком качестве на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с двумя братьями, которые встречаются на похоронах отца после тридцатилетней разлуки. За это время Валерий стал известным бизнесменом в Москве, в то время как Федор остался в деревне отбывать наказание за инцидент с трактором. Долгожданная встреча заканчивается шуточным соглашением близнецов поменяться местами: теперь успешный предприниматель пытается сбежать из колонии, а деревенский пройдоха погружается в мир богатства и власти.
Смогут ли братья вернуться к своим жизням, не потеряв самих себя, узнаете в искрометной комедии «Братья по обмену» — смотреть сериал онлайн можно уже сейчас на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Борис
Клюев
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Карэн
Бадалов
- Актёр
Олег
Кассин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Алексей
Каранович
- ИОСценарист
Игорь
Осипов
- РКСценарист
Ростислав
Кривицкий
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ЛМХудожница
Людмила
Мягченкова
- МКМонтажёр
Медина
Караева
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- ВБКомпозитор
Владимир
Борисов
- АЧКомпозитор
Алексей
Черномордиков