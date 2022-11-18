Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Валентина Хадякова решает строить политическую карьеру, однако низкий рейтинг вынуждает ее на решительные меры. Славик, едва восстановивший отношения с супругой Людмилой, допускает оплошность и вновь приходит к конфликту. Вера проводит девичник с подругами, но вместо милой пижамной вечеринки происходит неожиданное… Костик ревнует супругу к новому знакомому, который проявляет двусмысленное внимание. Похожая ситуация и в паре Паши и Юли: Павел знакомит девушку со своей подругой.



Сериал «Беспринципные» 3 сезон 7 серия смотреть в хорошем качестве на Wink.

