Беспринципные. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Беспринципные
3-й сезон
7-я серия
9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 7
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Валентина Хадякова решает строить политическую карьеру, однако низкий рейтинг вынуждает ее на решительные меры. Славик, едва восстановивший отношения с супругой Людмилой, допускает оплошность и вновь приходит к конфликту. Вера проводит девичник с подругами, но вместо милой пижамной вечеринки происходит неожиданное… Костик ревнует супругу к новому знакомому, который проявляет двусмысленное внимание. Похожая ситуация и в паре Паши и Юли: Павел знакомит девушку со своей подругой.

Сериал «Беспринципные» 3 сезон 7 серия смотреть в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»