Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 6
Комедия18+

Славик решается на то, чтобы стать предпринимателем, и уже горит от нетерпения в ожидании сверхприбыли. Но в бизнесе важно уметь не только красиво молоть языком, а других талантов у Вячеслава не выявлено. Паша и Юля снова пытаются разбогатеть, продавая интимные фото, но не ожидают, что дело примет незапланированный оборот. Костя погружается в апатию, и прежде, чем супруга успевает привести его в чувство, успевает наломать дров…

