WinkСериалыБеспринципные2-й сезон5-я серия
9.02021, Беспринципные. Сезон 2. Серия 5
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Костя — лучший друг Славика — получает очередной упрек от супруги. Ира недовольна тем, что Костя постоянно «проставляется» изворотливому другу, из-за чего семья несет реальные финансовые потери. В ответ Костя решается заключить пари с супругой: по задумке, он должен уговорить Вячеслава угостить его и всех, на кого укажет Костик, в ресторане. Однако пари быстро выходит из-под контроля…
5 серия 2 сезона сериала «Беспринципные» в хорошем качестве доступна на Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин