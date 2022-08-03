Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Костя — лучший друг Славика — получает очередной упрек от супруги. Ира недовольна тем, что Костя постоянно «проставляется» изворотливому другу, из-за чего семья несет реальные финансовые потери. В ответ Костя решается заключить пари с супругой: по задумке, он должен уговорить Вячеслава угостить его и всех, на кого укажет Костик, в ресторане. Однако пари быстро выходит из-под контроля…



