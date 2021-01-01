Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Наш старый знакомый, генерал Хадяков, задумал амбициозную авантюру: они с друзьями (тоже высокопоставленными людьми) затеяли оргию в духе античности, сокрыв планы от жен. Но жену военного провести н�епросто: одна из супруг несостоявшихся участников мистерии вычисляет грязные планы товарищей и в отместку готовит свой собственный, заручившись поддержкой подруг.



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