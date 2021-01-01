Беспринципные. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Беспринципные
2-й сезон
4-я серия
9.02021, Беспринципные. Сезон 2. Серия 4
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Наш старый знакомый, генерал Хадяков, задумал амбициозную авантюру: они с друзьями (тоже высокопоставленными людьми) затеяли оргию в духе античности, сокрыв планы от жен. Но жену военного провести непросто: одна из супруг несостоявшихся участников мистерии вычисляет грязные планы товарищей и в отместку готовит свой собственный, заручившись поддержкой подруг.

4 серия 2 сезона сериала «Беспринципные» смотреть онлайн на Wink.

Сериал Беспринципные 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

Всё