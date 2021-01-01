Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

С самого утра день у Славика не задался: нужно срочно ехать в больницу и делать операцию на почках. Герой со страхом ожидает участи на операционном столе, однако очень скоро страх перед предстоящим вмешательством вытесняется интересом к симпатичной медсестре Соне. Славик вновь в своем амплуа болтливого соблазнителя — но вытянет ни он операцию, и как собирается скрыть связь с медработницей от жены?



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