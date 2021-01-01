Беспринципные. Сезон 2. Серия 2
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Беспринципные
2-й сезон
2-я серия
9.02021, Беспринципные. Сезон 2. Серия 2
Комедии18+

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Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

С самого утра день у Славика не задался: нужно срочно ехать в больницу и делать операцию на почках. Герой со страхом ожидает участи на операционном столе, однако очень скоро страх перед предстоящим вмешательством вытесняется интересом к симпатичной медсестре Соне. Славик вновь в своем амплуа болтливого соблазнителя — но вытянет ни он операцию, и как собирается скрыть связь с медработницей от жены?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

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