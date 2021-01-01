Беспринципные. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Беспринципные
2-й сезон
1-я серия
9.02021, Беспринципные. Сезон 2. Серия 1
Комедии18+

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Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На Патриарших ничего не меняется. Главным героем второго сезона по-прежнему является бессменный Славик — он все еще женат, и все еще слаб до плотских искушений с другими женщинами. Вот и в этот раз мирный романтический ужин с женой перерастает в ссору, когда в ресторане объявляется его любовница. Терять он не намерен ни одну из них — придется выкручиваться…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

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