Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На Патриарших ничего не меняется. Главным героем второго сезона по-прежнему является бессменный Славик — он все еще женат, и все еще слаб до плотских искушений с другими женщинами. Вот и в этот раз м�ирный романтический ужин с женой перерастает в ссору, когда в ресторане объявляется его любовница. Терять он не намерен ни одну из них — придется выкручиваться…



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