Пара Юлии и Павла временно разлучается, чтобы их чувства прошли проверку на искренность. Роман и Вера начинают отношения, и архитектор понимает, что Вера и есть та самая женщина, которую он так долго искал. Ради нее он разрывает отношения с бывшей любовницей.



Какие еще препятствия ожидают героев в их нелегких любовных перипетиях? Смогут ли они найти и сохранить настоящие чувства? Об этом — в 6 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» от ТНТ на Wink!

