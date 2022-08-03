Беспринципные. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
6-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 6
Комедия18+

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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Пара Юлии и Павла временно разлучается, чтобы их чувства прошли проверку на искренность. Роман и Вера начинают отношения, и архитектор понимает, что Вера и есть та самая женщина, которую он так долго искал. Ради нее он разрывает отношения с бывшей любовницей.

Какие еще препятствия ожидают героев в их нелегких любовных перипетиях? Смогут ли они найти и сохранить настоящие чувства? Об этом — в 6 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» от ТНТ на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»