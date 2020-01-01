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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Славик вновь обманывает жену, отправляясь к любовнице. В самый неподходящий момент Людмила звонит ему на мобильный, и, чтобы выкрутиться, Славик сообщает, что находится на встрече с Геннадием Валентиновичем. Позже, обедая с супругой в ресторане, Славик узнает, что тот самый Геннадий Валентинович прямо сейчас заедет в ресторан. Людмила торжествует: наконец-то она выведет нерадивого супруга на чистую воду.
Что в такой ситуации предпримет Славик? Удастся ли ему вновь выйти сухим из воды или на этот раз ситуация безвыходная? Смотрите сериал «Беспринципные» в хорошем качестве на Wink — 5 серия 1 сезона уже ждет вас!
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Информация
Рейтинг
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин