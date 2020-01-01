Беспринципные. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
5-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 5
Комедии18+

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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Славик вновь обманывает жену, отправляясь к любовнице. В самый неподходящий момент Людмила звонит ему на мобильный, и, чтобы выкрутиться, Славик сообщает, что находится на встрече с Геннадием Валентиновичем. Позже, обедая с супругой в ресторане, Славик узнает, что тот самый Геннадий Валентинович прямо сейчас заедет в ресторан. Людмила торжествует: наконец-то она выведет нерадивого супруга на чистую воду.

Что в такой ситуации предпримет Славик? Удастся ли ему вновь выйти сухим из воды или на этот раз ситуация безвыходная? Смотрите сериал «Беспринципные» в хорошем качестве на Wink — 5 серия 1 сезона уже ждет вас!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

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