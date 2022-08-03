Беспринципные. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
4-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+

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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Славик и Людмила входят в попечительский совет школы и теперь должны сделать взнос на новую спортивную площадку. Людмила планирует поговорить с директрисой, чтобы обсудить детали, но Славик, будучи уверенным в своей неотразимости, сам назначает встречу Екатерине Алексеевне. Сраженный ее обаянием, он предлагает ей стать его любовницей в обмен на взносы, однако та заявляет, что подобное предложение уже поступило ей от двух влиятельных людей.

Чем обернется новое романтическое приключение Славика? Сможет ли генерал Хадяков вернуть расположение супруги? Чем обернется новая интрижка Костика? Спешите смотреть онлайн в 4 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»