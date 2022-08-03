WinkСериалыБеспринципные1-й сезон4-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+
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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Славик и Людмила входят в попечительский совет школы и теперь должны сделать взнос на новую спортивную площадку. Людмила планирует поговорить с директрисой, чтобы обсудить детали, но Славик, будучи уверенным в своей неотразимости, сам назначает встречу Екатерине Алексеевне. Сраженный ее обаянием, он предлагает ей стать его любовницей в обмен на взносы, однако та заявляет, что подобное предложение уже поступило ей от двух влиятельных людей.
Чем обернется новое романтическое приключение Славика? Сможет ли генерал Хадяков вернуть расположение супруги? Чем обернется новая интрижка Костика? Спешите смотреть онлайн в 4 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин