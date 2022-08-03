В офисе Славик встречает сотрудницу Дарью, у которой когда-то занял денег и исчез. Чтобы сблизиться с ней, он называется братом-близнецом Славика, возвращает деньги и переходит к активному флирту. Тем временем он беседует с Дашей также и от своего настоящего имени, обсуждая внезапно появившегося «брата». Дарья не может определиться с чувствами между двумя личностями, одна из которых мнимая.



В какие истории попадут другие герои — жители «Патриков»? Найдет ли архитектор Роман ту единственную? Как познакомились Юля и Паша? Ответы — в 3 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink!

