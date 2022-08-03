Беспринципные. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
3-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 3
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

В офисе Славик встречает сотрудницу Дарью, у которой когда-то занял денег и исчез. Чтобы сблизиться с ней, он называется братом-близнецом Славика, возвращает деньги и переходит к активному флирту. Тем временем он беседует с Дашей также и от своего настоящего имени, обсуждая внезапно появившегося «брата». Дарья не может определиться с чувствами между двумя личностями, одна из которых мнимая.

В какие истории попадут другие герои — жители «Патриков»? Найдет ли архитектор Роман ту единственную? Как познакомились Юля и Паша? Ответы — в 3 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»