Беспринципные. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
2-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+

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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Славик, взбудораженный идеями молодой любовницы, предлагает супруге Людмиле секс втроем. Та соглашается, но с одним условием: она сама выберет третьего. В назначенное время Славик приезжает в отель, однако вместо двух блондинок застает там татуированного бодибилдера.

Чем закончится попытка Славика оживить брак? Как продолжится история генерала Хадякова? Смогут ли Юля и Паша признаться друг другу в чувствах? И какую тайну скрывает скромная провинциалка Вера? Смотрите во 2 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» от ТНТ на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»