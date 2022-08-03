Славик, взбудораженный идеями молодой любовницы, предлагает супруге Людмиле секс втроем. Та соглашается, но с одним условием: она сама выберет третьего. В назначенное время Славик приезжает в отель, однако вместо двух блондинок застает там татуированного бодибилдера.



Чем закончится попытка Славика оживить брак? Как продолжится история генерала Хадякова? Смогут ли Юля и Паша признаться друг другу в чувствах? И какую тайну скрывает скромная провинциалка Вера? Смотрите во 2 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» от ТНТ на Wink!

