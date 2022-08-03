Беспринципные. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
1-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

В центре повествования — Славик, самодовольный обитатель «Патриков», элитного района Москвы вокруг Патриарших прудов. Каждая из серий представляет собой сборник из пяти новелл-историй, рассказанных главным героем. В первой серии Славик в очередной раз обманывает жену Людмилу, и она ловит его с поличным в постели с молодой девушкой. Славик пытается выйти из положения, заявив, что это внебрачная дочь генерала Хадякова. После того, как супруга желает лично убедиться в правдивости его слов, выясняется, что у генерала действительно есть внебрачная дочь.

Сможет ли Славик выпутаться из нелепой ситуации? Как его история переплетается с другими московскими парами? Смотрите в 1 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»