В центре повествования — Славик, самодовольный обитатель «Патриков», элитного района Москвы вокруг Патриарших прудов. Каждая из серий представляет собой сборник из пяти новелл-историй, рассказанных главным героем. В первой серии Славик в очередной раз обманывает жену Людмилу, и она ловит его с поличным в постели с молодой девушкой. Славик пытается выйти из положения, заявив, что это внебрачная дочь генерала Хадякова. После того, как супруга желает лично убедиться в правдивости его слов, выясняется, что у генерала действительно есть внебрачная дочь.



Сможет ли Славик выпутаться из нелепой ситуации? Как его история переплетается с другими московскими парами? Смотрите в 1 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink!

