WinkСериалыБеспринципные1-й сезон1-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
В центре повествования — Славик, самодовольный обитатель «Патриков», элитного района Москвы вокруг Патриарших прудов. Каждая из серий представляет собой сборник из пяти новелл-историй, рассказанных главным героем. В первой серии Славик в очередной раз обманывает жену Людмилу, и она ловит его с поличным в постели с молодой девушкой. Славик пытается выйти из положения, заявив, что это внебрачная дочь генерала Хадякова. После того, как супруга желает лично убедиться в правдивости его слов, выясняется, что у генерала действительно есть внебрачная дочь.
Сможет ли Славик выпутаться из нелепой ситуации? Как его история переплетается с другими московскими парами? Смотрите в 1 серии 1 сезона сериала «Беспринципные» на Wink!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин