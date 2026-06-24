WinkСериалыБедный олигарх2-й сезон8-я серия
8.62023, Бедный олигарх. Сезон 2. Серия 8
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Бедный олигарх (сериал, 2023) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Олигарх Виктор живет прекрасной богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для Виктора утро он просыпается нищим — все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в списках тех, кто еще не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выживать. А для этого придется сделать многое — превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ГАРежиссёр
Гайк
Асатрян
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- ГПРежиссёр
Гарик
Петросян
- ДДРежиссёр
Давид
Дадунашвили
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Максим
Лагашкин
- КБАктриса
Клара
Бела Балде
- ОКАктёр
Ола
Кейру
- КААктёр
Карен
Арутюнов
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- Актёр
Александр
Яцко
- Актриса
Екатерина
Волкова
- РВАктёр
Роман
Васильев
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- ВТАктёр
Вячеслав
Тимербулатов
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- АГАктёр
Александр
Гох
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- КАСценарист
Карен
Арутюнов
- ЛМСценарист
Леонид
Марголин
- НЩСценарист
Николай
Щербаков
- ААСценарист
Арсен
Арутюнян
- АГСценарист
Александр
Головко
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Тина
Канделаки
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ААХудожница
Анна
Аболиц
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- МВХудожница
Мария
Вишневецкая
- ДФМонтажёр
Даниель
Фишел
- Оператор
Карен
Манасерян
- АСОператор
Анатолий
Симченко
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- МККомпозитор
Манук
Казарян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян