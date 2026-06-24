Олигарх Виктор живет прекрасной богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для Виктора утро он просыпается нищим — все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в списках тех, кто еще не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выживать. А для этого придется сделать многое — превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

