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Бедный олигарх
Актёры и съёмочная группа сериала «Бедный олигарх»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бедный олигарх»

Режиссёры

Гайк Асатрян

Гайк Асатрян

Режиссёр
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Режиссёр
Гарик Петросян

Гарик Петросян

Режиссёр
Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Режиссёр

Актёры

Владимир Сычев

Владимир Сычев

АктёрВиктор
Максим Лагашкин

Максим Лагашкин

АктёрАдам
Клара Бела Балде

Клара Бела Балде

АктрисаОливия
Ола Кейру

Ола Кейру

АктёрДжордж
Карен Арутюнов

Карен Арутюнов

АктёрДраган
Григорий Данцигер

Григорий Данцигер

АктёрМиша
Александр Яцко

Александр Яцко

АктёрРоман Аркашкин
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова

АктрисаВероника
Роман Васильев

Роман Васильев

АктёрМакс
Григорий Сиятвинда

Григорий Сиятвинда

АктёрШаман
Вячеслав Тимербулатов

Вячеслав Тимербулатов

АктёрПолисмен
Сергей Масленников

Сергей Масленников

АктёрИнспектор
Александр Гох

Александр Гох

АктёрВетеринар

Сценаристы

Гайк Асатрян

Гайк Асатрян

Сценарист
Карен Арутюнов

Карен Арутюнов

Сценарист
Леонид Марголин

Леонид Марголин

Сценарист
Николай Щербаков

Николай Щербаков

Сценарист
Арсен Арутюнян

Арсен Арутюнян

Сценарист
Александр Головко

Александр Головко

Сценарист

Продюсеры

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Софья Митрофанова

Софья Митрофанова

Продюсер
Макар Кожухов

Макар Кожухов

Продюсер
Марина Катая

Марина Катая

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Аркадий Водахов

Аркадий Водахов

Продюсер
Марина Разумова

Марина Разумова

Продюсер
Илья Шувалов

Илья Шувалов

Продюсер

Художники

Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Художник
Анна Аболиц

Анна Аболиц

Художница
Гульнара Шахмилова

Гульнара Шахмилова

Художница
Мария Вишневецкая

Мария Вишневецкая

Художница

Монтажёры

Даниель Фишел

Даниель Фишел

Danielle Fishel
Монтажёр

Операторы

Карен Манасерян

Карен Манасерян

Оператор
Анатолий Симченко

Анатолий Симченко

Оператор

Композиторы

Арташес Андреасян

Арташес Андреасян

Композитор
Манук Казарян

Манук Казарян

Композитор
Эдгар Акобян

Эдгар Акобян

Композитор