Бедный олигарх. Сезон 2. Серия 1
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Сериалы
Бедный олигарх
2-й сезон
1-я серия
8.62023, Бедный олигарх. Сезон 2. Серия 1
Комедия18+
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Бедный олигарх (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Олигарх Виктор живет прекрасной богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для Виктора утро он просыпается нищим — все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в списках тех, кто еще не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выживать. А для этого придется сделать многое — превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Бедный олигарх»