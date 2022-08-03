Алиса знает, что делать! (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.42012, Алиса знает, что делать! Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы, Фантастика6+
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О сериале
Современный анимационный сериал о приключениях знаменитой героини произведений Кира Булычeва, Алисы Селeзневой. В 2093 году путешествия на другие планеты стали обычной практикой, а межгалактические злодеи ― печальной реальностью, и лишь смелая школьница Алиса может дать им отпор.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоSD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИКРежиссёр
Игорь
Ковалёв
- ЯСРежиссёр
Ян
Сысоев
- ВГРежиссёр
Виктор
Глухушин
- Актёр
Валерий
Сторожик
- Актриса
Дарья
Мельникова
- ЕДАктёр
Евгений
Донских
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Алексей
Колган
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Мирослава
Карпович
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- ИГАктриса
Ирина
Гришина
- РРСценарист
Роман
Розенгурт
- МОСценарист
Мария
Ошмянская
- КХСценарист
Кирилл
Харламов
- ЭССценарист
Эдвард
Сашко
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЕМПродюсер
Елена
Маленкина
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ВГХудожник
Виктор
Глухушин
- ДАХудожник
Дмитрий
Аверкиев
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин