Алиса знает, что делать!
Wink
Детям
Алиса знает, что делать!

Алиса знает, что делать! (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

7.42012, Алиса знает, что делать! 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Современный анимационный сериал о приключениях знаменитой героини произведений Кира Булычeва, Алисы Селeзневой. В 2093 году путешествия на другие планеты стали обычной практикой, а межгалактические злодеи ― печальной реальностью, и лишь смелая школьница Алиса может дать им отпор.

Все сезоны сериала Алиса знает, что делать! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»

Всё