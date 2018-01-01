Алиса знает, что делать! (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Современный анимационный сериал о приключениях знаменитой героини произведений Кира Булычeва, Алисы Селeзневой. В 2093 году путешествия на другие планеты стали обычной практикой, а межгалактические злодеи ― печальной реальностью, и лишь смелая школьница Алиса может дать им отпор.

