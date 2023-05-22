АльфаРомео. Сезон 1. Серия 9 сериал смотреть онлайн

Феминистка пытается перевоспитать патриархального мужчину в комедийном сериале от продюсеров «Чебурашки». Молодая фемактивистка Даша живет в городе Жигулевске с отцом старой закалки, который считает ее прогрессивные взгляды блажью и данью моде. Даша думает, что просветительский проект о дискриминации женщин сможет переубедить родителя. Девушка отправляется в Москву в надежде выиграть грант на свои исследования и встречает в поезде брутального бойца без правил Антона. Интуиция подсказывает ей, что с помощью этого «альфача» она может стать популярной блогершей и таким образом повысить свои шансы на успех с грантом. Даша уговаривает Антона стать героем видеоблога, где она будет делать из него профеминиста.

