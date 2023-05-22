АльфаРомео. Сезон 1. Серия 5 сериал смотреть онлайн

WinkСериалыАльфаРомео1-й сезон5-я серия
Драма, Комедия18+
Феминистка пытается перевоспитать патриархального мужчину в комедийном сериале от продюсеров «Чебурашки».
Молодая фемактивистка Даша живет в городе Жигулевске с отцом старой закалки, который считает ее прогрессивные взгляды блажью и данью моде. Даша думает, что просветительский проект о дискриминации женщин сможет переубедить родителя. Девушка отправляется в Москву в надежде выиграть грант на свои исследования и встречает в поезде брутального бойца без правил Антона. Интуиция подсказывает ей, что с помощью этого «альфача» она может стать популярной блогершей и таким образом повысить свои шансы на успех с грантом. Даша уговаривает Антона стать героем видеоблога, где она будет делать из него профеминиста.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РРРежиссёр
Радик
Рахимов
- ДМРежиссёр
Дамир
Мифтахов
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- АААктёр
Антон
Артемьев
- ВЕАктриса
Валентина
Ельшанская
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- РРСценарист
Радик
Рахимов
- ДМСценарист
Дамир
Мифтахов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Андрей
Терешок
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- СЛХудожница
Светлана
Лоскутникова
- РМХудожница
Радмила
Мигулина
- АБОператор
Артем
Бурко
- АМОператор
Александр
Мартынов
- ИГКомпозитор
Игорь
Грибов