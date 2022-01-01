АльфаРомео. Сезон 1. Серия 10 сериал смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+34 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 11
- 18+27 мин
АльфаРомео
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Феминистка пытается перевоспитать патриархального мужчину в комедийном сериале от продюсеров «Чебурашки». Молодая фемактивистка Даша живет в городе Жигулевске с отцом старой закалки, который считает ее прогрессивные взгляды блажью и данью моде. Даша думает, что просветительский проект о дискриминации женщин сможет переубедить родителя. Девушка отправляется в Москву в надежде выиграть грант на свои исследования и встречает в поезде брутального бойца без правил Антона. Интуиция подсказывает ей, что с помощью этого «альфача» она может стать популярной блогершей и таким образом повысить свои шансы на успех с грантом. Даша уговаривает Антона стать героем видеоблога, где она будет делать из него профеминиста.
Сериал АльфаРомео 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РРРежиссёр
Радик
Рахимов
- ДМРежиссёр
Дамир
Мифтахов
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- АААктёр
Антон
Артемьев
- ВЕАктриса
Валентина
Ельшанская
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Владимир
Симонов
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- РРСценарист
Радик
Рахимов
- ДМСценарист
Дамир
Мифтахов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Андрей
Терешок
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- СЛХудожница
Светлана
Лоскутникова
- РМХудожница
Радмила
Мигулина
- АБОператор
Артем
Бурко
- АМОператор
Александр
Мартынов
- ИГКомпозитор
Игорь
Грибов