АльфаРомео. Сезон 1. Серия 10 сериал смотреть онлайн

АльфаРомео. Сезон 1. Серия 10
АльфаРомео
1-й сезон
10-я серия
8.92022, АльфаРомео. Сезон 1. Серия 10
Драма, Комедия18+
Феминистка пытается перевоспитать патриархального мужчину в комедийном сериале от продюсеров «Чебурашки». Молодая фемактивистка Даша живет в городе Жигулевске с отцом старой закалки, который считает ее прогрессивные взгляды блажью и данью моде. Даша думает, что просветительский проект о дискриминации женщин сможет переубедить родителя. Девушка отправляется в Москву в надежде выиграть грант на свои исследования и встречает в поезде брутального бойца без правил Антона. Интуиция подсказывает ей, что с помощью этого «альфача» она может стать популярной блогершей и таким образом повысить свои шансы на успех с грантом. Даша уговаривает Антона стать героем видеоблога, где она будет делать из него профеминиста.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

