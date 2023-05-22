АльфаРомео. Сезон 1
АльфаРомео
1-й сезон

АльфаРомео (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.92022, АльфаРомео. Сезон 1 12 серий
Драма, Комедия18+

О сериале

Феминистка пытается перевоспитать патриархального мужчину в комедийном сериале от продюсеров «Чебурашки». Молодая фемактивистка Даша живет в городе Жигулевске с отцом старой закалки, который считает ее прогрессивные взгляды блажью и данью моде. Даша думает, что просветительский проект о дискриминации женщин сможет переубедить родителя. Девушка отправляется в Москву в надежде выиграть грант на свои исследования и встречает в поезде брутального бойца без правил Антона. Интуиция подсказывает ей, что с помощью этого «альфача» она может стать популярной блогершей и таким образом повысить свои шансы на успех с грантом. Даша уговаривает Антона стать героем видеоблога, где она будет делать из него профеминиста.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «АльфаРомео»