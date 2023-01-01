WinkВсе подборкиПенелопа Крус
Пенелопа Крус
Фильмы с Пенелопой Крус
8.5
Не уходи
2004, 116 мин
8.5
Манолете
2008, 87 мин
Бесплатно
8.6
Элегия
2007, 112 мин
Бесплатно
8.0
Римские приключения
2012, 106 мин
Бесплатно
6.9
Главная роль
2021, 108 мин
8.8
Выбор капитана Корелли
2001, 123 мин
9.3
Бандитки
2006, 88 мин
Бесплатно
8.8
Эскобар
2017, 101 мин
Бесплатно
8.2
Феррари
2023, 130 мин
7.7
Афера в Майами
2019, 122 мин
Бесплатно
6.7
Я очень возбужден
2013, 86 мин
Бесплатно
7.5
Королева Испании
2016, 122 мин
Бесплатно
9.4
Ма Ма
2015, 117 мин
Бесплатно